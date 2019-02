Y continuó: "En un WhatsApp siguiente a esa fecha me indica que era el momento justo para que entre en pánico este señor Pedro, porque si hacía la investigación en forma correcta iba a poder encontrar el dinero que está faltando de la llama a la ruta del dinero K, asimismo me aportó el perfil psicológico de esta persona y me pidió que de todo lo que le remitiera a esta persona le enviara copia al instante para estar informado, también me proveyó el número de celular de esta persona. Yo la ya lo había conocido –a Pedro- en el año 2013 como vecino de una oficina en el complejo Madero Business Center de Alicia Moreau de Justo 1150. En ese año conocí a Pedro, que trabajaba junto a Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi, los últimos dos son comisarios de la policía bonaerense exonerados, quienes en ese momento se dedicaban hacer negocios pero no sé en qué actividad concreta. Yo trabajaba un piso más abajo. Nunca supe cómo se llamaba el señor Pedro hasta que me encomendaron esta investigación. Pero sí alardeaba a tener muchos conocidos de rango ministerial o rangos de Estado en la época de la presidenta Cristina Kirchner. Bogoliuk me dijo que hacía dos años que no tenía diálogo con el Sr. Pedro y que habían quedado enemistados, que me encomendó la investigación sabiendo que el Sr. Pedro me iba a atender recordándome".