Colombia

Polo Polo se reencontró con Abelardo de la Espriella y aseguró que podría ganar en la primera vuelta, pese a los resultados de encuestas

El congresista afirmó que la realización de una segunda jornada electoral podría costar $300.000 millones

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El representante a la Cámara aseguró que el candidato presidencial puede ganar en primera vuelta, lo que implica un ahorro de millones de pesos - crédito @MiguelPoloP/X

El congresista Miguel Polo Polo se reencontró con el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, al que respalda en su aspiración. En un video publicado en sus redes sociales mostró el momento en el que se reunieron e indicó que espera que el aspirante gane las elecciones en primera vuelta (31 de mayo de 2026).

Vamos a vernos en junio. Vamos. Y nos ahorramos un billete largo porque la segunda vuelta vale una plata”, dijo De la Espriella al encontrarse con el representante a la Cámara.

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Según Polo Polo, llegar a una segunda vuelta puede implicar una inversión de $300.000 millones, por lo que, según precisó, es necesario que el nuevo presidente o presidenta de Colombia sea elegido en la primera vuelta.

Al Estado colombiano le podemos llevar eso en ayudas a la gente”, señaló el abogado y candidato, en referencia al ahorro que se podría generar al no llevarse a cabo la segunda vuelta.

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Miguel Polo Polo sorprendió a la opinión pública al anunciar su apoyo al abogado Abelardo de la Espriella en lugar de seguir con su propio proyecto presidencial - crédito @miguelpolopolo - @delaespriella_style/Instagram
Miguel Polo Polo aseguró que Abelardo de la Espriella puede ganar el 31 de mayo y que la realización de una segunda jornada electoral podría costar $300.000 millones- crédito @miguelpolopolo - @delaespriella_style/Instagram

Polo Polo llevaba varios días sin mostrarse en compañía del aspirante presidencial, pero mantuvo su respaldo a través de su cuenta de X, en la que hizo varias publicaciones sobre su candidatura. Una de ellas está relacionada con señalamientos que varias personas hicieron en contra del profesional en Derecho por el comportamiento que tuvo en dos entrevistas.

De la Espriella fue criticado por tratar de ignorante a una periodista y por insistirle a otra comunicadora que viera una foto suya y se fijara en su zona íntima, para que posteriormente hiciera algún comentario al respecto. Por esa conducta, fue señalado de atacar a la prensa y ser un hombre “machista”.

Polo Polo reaccionó, defendiendo al abogado. “Nunca ha tenido una denuncia por maltrato contra la mujer; al contrario, las ha defendido a lo largo de su vida. Pero la prensa insiste en llamarlo misógino. Mientras tanto, el que hoy nos gobierna está rodeado de maltratadores y abusadores señalados y confirmados, y no solo eso: les da altos cargos en el Estado. Frente a eso, esa misma prensa permanece callada. ¿Imparcialidad? ¿Hipocresía?”, aseveró.

Miguel Polo Polo defendió a Abelardo de la Espriella - crédito @MiguelPoloP/X
Miguel Polo Polo defendió a Abelardo de la Espriella - crédito @MiguelPoloP/X

Encuestas indican que habrá una segunda vuelta

Aunque, De la Espriella y Polo Polo aseguraron que existe la posibilidad de que el candidato gane en la primera vuelta, las encuestas de intención de voto que se han realizado hasta el momento auguran la realización de una segunda jornada de votación en la que se definirá la Presidencia de la República. Las mediciones ubican al abogado entre los favoritos de los votantes.

Por un lado, la encuesta elaborada por la Corporación Miguel Maldonado Manjarréz, el candidato de la izquierda Iván Cepeda Castro lidera con un 35,3%, seguido de la aspirante Paloma Valencia, del Centro Democrático, con un 25,7%. En tercer lugar se ubica Abelardo de la Espriella, con un 20,4%. Eso quiere decir que Cepeda y Valencia irían a una segunda vuelta.

Otra medición de la encuestadora AtlasIntel –que ha sido cuestionada–, la cual fue contratada por la revista Semana, indicó que quienes se enfrentarían en otra ronda de elecciones presidenciales serían Iván Cepeda, que acumularía un 37,6% de respaldo, según la medición de intención de voto, y Abelardo de la Espriella, que obtendría un 32,9% de apoyo por parte de los votantes. Paloma Valencia quedaría en tercer lugar, con un respaldo del 16,7%.

Dibujo estilo acuarela de una mano introduciendo una papeleta en una urna electoral de cartón con la etiqueta "MESA 90" y el logo de la Registraduría.
Encuestas de intención de voto auguran una segunda vuelta presidencial - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

En una segunda vuelta, el abogado sería el ganador de las elecciones, según las estadísticas reveladas por la encuestadora, al alcanzar el 44% de los votos, superando a Cepeda en cuatro puntos porcentuales, aproximadamente.

Los resultados de la medición fueron puestos en duda por un informe de auditoría que fue allegado al Consejo Nacional Electoral (CNE). “La evidencia metodológica incorporada al expediente permite concluir desde el inicio que el estudio auditado corresponde a un sondeo no probabilístico de reclutamiento digital”, indica el informe.

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