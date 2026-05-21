Reportan que EEUU otorgó el beneplácito para que Roberto Lazzeri sea el nuevo embajador de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este miércoles ha trascendido que el gobierno de Donald Trump habría aprobado el nombramiento de Roberto Lazzeri como embajador de México en Estados Unidos, llegará en sustitución de Esteban Moctezuma, tal como la presidenta Claudia Sheinbaum lo propuso a finales de abril.

En redes sociales el presidente de la American Society, Larry Rubin, felicitó a quien se convertirá en el nuevo diplomático:

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“Desde Washington DC, felicito a Roberto Lazzeri por recibir el beneplácito del gobierno de Estados Unidos como próximo Embajador de México en Washington. Le deseo el mayor de los éxitos en esta importante responsabilidad para fortalecer aún más la relación bilateral, la cooperación y la amistad entre nuestros dos países. Trabajaremos juntos en fortalecer aún más la relación bilateral. Enhorabuena Roberto!”.

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