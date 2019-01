Un rato después del almuerzo con Lavagna, mientras volvía a Santa Fe, Lifschitz declaró en Radio con Vos: "El problema no son las personas sino los proyectos, el límite no tienen que ponerlo las personas. Creo que a veces es bueno tener en el equipo a un Messi o a un Maradona para ganar un campeonato. Hay equipos que sin tener una estrella famosa logran buenos resultados. Tal vez en esta oportunidad no hay un dirigente que pueda por si sólo sintetizar una idea, pero sí varios dirigentes que nos podemos poner de acuerdo en un proyecto común. Hay alternativas, las primarias son una herramienta".