-Tres años de un gobierno radical serían muy distintos a lo que tenemos con el PRO. Las políticas aplicadas serían distintas, en una visión ideológica diferente. No injurio, no acuso a alguien que piensa distinto. Describo un hecho. La primera idea diferente es que nosotros creemos que los problemas de la Argentina no los resuelve el mercado solo; al contrario, los puede complicar, no porque el mercado sea malo, sino porque la función es generar riqueza y lo que mueve el mercado es el ánimo de lucro, pero una Nación no se construye solo con eso. Sin el Estado es muy difícil. Nosotros queremos un país industrializado, qué tipo de industria, qué tipo de crecimiento necesitamos. Esto no lo puede resolver el mercado. La diferencia que hay entre el PRO y la UCR es la que hay entre un partido pro mercado y uno social demócrata, más de centroizquierda, que cree en la economía como actividad importante y no debe ausentarse el Estado. No aprobaría la reforma laboral ni la reprivatización de las jubilaciones, cuidaría la industria nacional.