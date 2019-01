En el caso del Fútbol Para Todos, en noviembre pasado, la jueza federal María Servini envió a juicio oral a trece personas. En el listado se destacan los ex jefes de Gabinete del kirchnerismo Jorge Capitanich y Aníbal Fernández, el ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto, el ex titular de AFA Luis Segura, y otros ex dirigentes del fútbol. Pero sigue abierta la investigación por la ruta del dinero y el manejo de los cheques, que terminaban en las cuevas financieras elegidas por los dirigentes de la AFA.