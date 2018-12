Desde su natal Puerto Argentino, Spink asegura a Infobae que "las sanciones económicas hacia las islas no tuvieron el efecto esperado y causaron animosidad hacia Argentina en las Falkland (Malvinas)". No sólo ello: este asambleísta isleño que fue director de la asociación caritativa Falklands Conservation y actualmente se ocupa de los temas ambientales y de comercio de las Malvinas dijo que en estos momentos no sería conveniente dialogar con la Argentina a pesar de que reconoce que los vuelos, el acuerdo de pesca y la identificación de los soldados ha ayudado a acercar posiciones.