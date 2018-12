Como esa tumba no estaba alcanzada por el acuerdo sellado entre Londres y Buenos Aires no se pudo hacer nada con ella. En cambio, se buscó –con el consentimiento de las familias- a los 3 soldados que se suponía estaban mal incluidos, entre las tumbas que faltaba identificar del programa humanitario. Y en efecto, los resultados fueron positivos: así se pudo determinar el lugar exacto donde se encuentran Luna, Sevilla y Aguirre.

Aunque no era su objetivo inicial, el acuerdo firmado entre ambos gobierno permitió también corregir esta situación.