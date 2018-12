-Es administrar bien. No gastar más de lo que ingresa. Lo sabemos todos pero hay que aplicarlo. Tenemos una secretaria de Hacienda que hizo un sistema tributario conforme a lo que nosotros entendíamos, y logramos recaudar cosas que antes nadie se imaginaba. Como los pozos petroleros, la empresas que no tienen habilitación comercial. Es destinar bien los recursos y no gastar innecesariamente. Hoy tenemos más flota vehicular que la que teníamos cuando asumimos y gastamos menos nafta que la gestión pasada. Se pueden achicar los gastos innecesarios pero no hay que descuidar los gastos que no se pueden tocar como el salario. Con una buena administración se puede equilibrar el presupuesto. Hay que generar recursos y no achicar tantos gastos.