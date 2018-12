Esta situación se modificó cuando asumieron las nuevas autoridades de la Corte. El nuevo presidente Carlos Rosenkrantz dispuso el nombramiento de varios funcionarios sin hacer la consulta con los otros jueces. Así designó a un ex funcionario de la AFIP para que se encargue de los temas tributarios en su vocalía, al ex número dos de la Procuración del Tesoro, un organismo que asesora al Poder Ejecutivo, y a un ex empleado del Consejo de la Magistratura, entre otros. Estos nuevos nombramientos para desempeñar funciones en el ámbito de la Corte Suprema tienen como denominador común su vinculación con el oficialismo, ya sea por su pertenencia al PRO o por haber estado prestando servicios para el Poder Ejecutivo.