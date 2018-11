Después de varias anécdotas divertidas se puso serio y encaró lo que llama sus pesadillas. Y los sueños que el país no cumplió. "En la Argentina la concepción de la política como un proyecto para todos es un sueño que no se concretó, un sueño despedazado", comenzó. "Me cansé de hablar con Mauricio Macri y con Daniel Scioli, no entendí cómo de Frondizi y de Palacios caímos acá, con aficionados de la política", se preguntó sobre el Presidente y sobre quien lo enfrentó. Lo mismo sobre un mal mayor: "La idea de la codicia de los grupos es más fuerte que el sueño de todos".