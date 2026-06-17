Néstor Lorenzo cuestionó el “cooling break” de la Copa del Mundo 2026: “Cuál es el verdadero fin de esa pausa”

El "cooling break" o la pausa de hidratación hace parte de las nuevas normas que implementó la FIFA para esta Copa del Mundo 2026 - crédito Reuters

La Asociación Internacional de Normas del Fútbol implementó seis nuevas reglas para la presente Copa del Mundo 2026. El ente, que pertenece a la FIFA, limitó el saque de banda a cinco minutos, a diez el tiempo que tiene un jugador que va a ser sustituido para salir del terreno de juego, permitió la revisión del tiro de esquina por parte del VAR, hizo que los jugadores que son atendidos médicamente en el campo deban salir del partido durante un minuto, prohibió taparse la boca para hablarse entre sí durante las jugadas polémicas y, quizás la que más ha generado repercusión en este Mundial 2026, estableció dos momentos, uno en cada tiempo, durante los 90 minutos de un partido para que se pause y los futbolistas puedan hidratarse. Una ley que denominó “cooling break”.

Entre las reacciones que ha generado la implementación de esta nueva regla, predomina la crítica, esa a la cual se sumó Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia en la rueda de prensa previo al debut mundialista de la Tricolor. “Me parece una normativa pertinente si los grados centígrados están entre los 30 o 35 de temperatura, como pasó en la Copa América de 2024”, comenzó diciendo el entrenador.

PUBLICIDAD

Con la exhibición de lo que los entrenadores le transmiten a sus dirigidos, ahora muestran comerciales en esas pausas, afirmó Lorenzo - crédito ESPN

Y eso ya se implementaba en el fútbol profesional, cuando habían altas temperaturas, los árbitros centrales tenían la potestad de parar el partido y permitir que los jugadores se hidrataran, la diferencia para este torneo es que ya es obligatorio en todos los compromisos.

Lorenzo hizo una distinción entre cómo se comenzó a implementar esta normativa y cómo se desarrolla en este torneo. “Comenzamos viendo a los entrenadores hablando con sus jugadores. Ahora lo que vemos son comerciales durante tres o cuatro minutos, y eso ya desnaturaliza el juego, ya tiene otro sentido y es donde llegamos a preguntarnos cuál es el verdadero fin de esa pausa”, dijo el entrenador de la Selección Colombia.

PUBLICIDAD

Los jugadores de la Selección de Noruega en el cooling break del partido ante Irak por la Copa del Mundo 2026 - crédito Brian Snyder/Reuters

Sobre cómo se preparó la Tricolor, precisamente, para las temperaturas, altura y demás condiciones atmosféricas a las que se tendrá que someter la Selección Colombia en la Copa del Mundo, Lorenzo afirmó que los 26 jugadores se encuentran en óptimas condiciones de salud.

Incluso el delantero Jhon Córdoba, que fue baja para los dos últimos partidos amistosos de preparación, frente a Jordania y Croacia, por una lesión muscular. “Estamos todos sanos. Córdoba ya está haciendo fútbol y trabajos de campo, podremos contar con él para el partido ante Uzbekistán”, aseguró el argentino.

PUBLICIDAD

Uzbekistán ocupa el puesto 52 en el ranking mundial de la FIFA, es la de casilla más baja del grupo de la Selección Colombia en el Mundial 2026 - crédito Uzbekistan Football Association

Colombia vs. Uzbekistán: debut de esas selecciones en el Grupo K

A propósito de Uzbekistán, Lorenzo también analizó a esa selección, que será el primer rival de Colombia en la Copa del Mundo 2026. “Este Mundial nos ha demostrado que no hay que subestimar a ningún equipo. Uzbekistán ha tenido buenos resultados con equipos de alta calidad, y es porque tiene cuatro o cinco jugadores de alta categoría. Tiene claro a qué juega y el reto será superarlos. Por ejemplo, el número nueve de ellos es corpulento, un jugador importante que pivotea bien”, describió Lorenzo.

Por eso tiene claro que la clave en el plan estratégico de la Selección Colombia para superar a Uzbekistán pasará por la paciencia a lo largo del partido. Como expuso el defensor central de la Tricolor, Willer Ditta, en la zona mixta del pasado domingo 14 de junio, el equipo uzbeko tendrá una estrategia basada en la reducción de espacios en defensa y brevedad en la distancia entre líneas para dificultar los ataques de Colombia. “Los jugadores por banda resultarán siendo definitivos porque es esa amplitud la que nos va a permitir encontrar los espacios por dentro para las jugadas que podamos generar, eso es lo que hemos venido trabajando en los entrenamientos”, aseguró el jugador de Cruz Azul en México.

PUBLICIDAD