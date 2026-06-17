Que se hagan a un lado: Monreal pide a Ruth González y al gobernador de San Luis Potosí declinar candidatura

Monreal insta a Ruth González a abandonar aspiración a la gubernatura de San Luis Potosí. (Fotos: Ruth González/Cámara de Diputados)

Ruth González Silva, senadora del PVEM, podría ser la candidata de su partido a la gubernatura de San Luis Potosí en 2027, sin embargo, esta decisión podría costar la ruptura de la alianza con Morena y el Partido del Trabajo (PT); ante esta situación, el diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena y presidente de la Jucopo en San Lázaro, ha pedido priorizar la unión de la coalición oficialista.

Lo anterior destaca en el debate público debido al vínculo matrimonial que une a González Silva con el gobernador potosino, Ricardo Gallardo Cardona, ya que, lo que para el partido oficialista podría ser un claro ejemplo de nepotismo, para el Verde y el mandatario estatal, la acción no se enmarca en este término.

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Monreal pide que el gobernador y Ruth González se hagan a un lado en 2027

Consultado sobre si la posible candidatura de González Silva responde a un “capricho” del gobernador Gallardo Cardona, Monreal expresó su respeto al mandatario estatal, pero fue directo:

“En ocasiones habría que hacer a un lado los intereses de grupo, de los partidos incluso, por el interés general”.

Ruth González PVEM senadora SLP (especial)

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados subrayó que lo que mantiene la posibilidad de conservar el gobierno en San Luis Potosí es una alianza amplia entre Morena, PT y Verde. Además, abrió la puerta a que integrantes del PVEM y el PT participen en el proceso interno de Morena:

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“También se pueden inscribir en el proceso de Morena para que sean encuestados”.

El diputado también llamó a los gobernadores a no interferir en el proceso a favor de uno o dos aspirantes de su preferencia. “Saquen la mano quienes son autoridad. Creo que eso sería sano para todos y ayudaría a mantener la unidad para quien resulte en las encuestas”, señaló.

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Morena abre el registro de aspirantes el próximo lunes 22 de junio

Monreal Ávila anunció que el próximo 22 de junio su partido iniciará el registro de las y los aspirantes a “coordinadores de la defensa de la soberanía en los estados” rumbo al proceso electoral de 2027. El periodo de registro se extenderá cuatro días, del 22 al 26 de junio.

“Va a haber bastantes que se inscriban. Sobre todo, en los 17 estados donde habrá elección de gobernador. Y a partir de ahí se desata todo el proceso interno para la selección de candidatos”, explicó el legislador.

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Morena se alista rumbo al 2027. (Infobae-Itzallana)

Uno de los requisitos que contempla la convocatoria es que los aspirantes soliciten licencia a sus cargos. Esto implica que habrá un número importante de legisladores federales, senadores, presidentes municipales y funcionarios de la administración pública que se retiren temporalmente de sus posiciones para participar.

“Se retiren del cargo para que no haya manejo de recursos públicos o el uso de cualquier instrumento que pertenezca al sector público”, detalló.

San Luis Potosí, el estado que tensiona la coalición oficialista

La posible candidatura de Ruth González Silva concentra las tensiones entre Morena y el PVEM desde hace meses. La senadora es esposa del gobernador potosino Ricardo Gallardo Cardona, lo que activa los lineamientos internos de Morena que buscan impedir candidaturas de familiares de gobernadores en funciones.

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La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, confirmó este 16 de junio que la alianza de los tres partidos es un hecho en al menos 16 estados, pero San Luis Potosí sigue en diálogo. “Nosotros en Morena tenemos la convicción de no ir con algún familiar del gobernante en turno”, advirtió.

El gobernador de San Luis Potosí vetó la "Ley Esposa", que desató polémica al ser vista como un intento para beneficiar a Ruth González. (Instagram)

El escenario se complica por los antecedentes que rodean a González Silva:

Su nombre estuvo ligado a la llamada “ley esposa”, una reforma local que buscaba garantizar que la próxima gubernatura fuera encabezada por una mujer, interpretada por críticos como un intento de allanar el camino para su candidatura.

En febrero, el senador Manuel Velasco Coello la respaldó públicamente y señaló que va “ dos a uno arriba, con más de 20 punto s” en encuestas internas del Verde.

En abril, la propia González dijo no tener definida su decisión: “Yo no he decidido si voy a ir o no voy a ir”.

Pese al ruido, Monreal Ávila se dijo seguro de que la coalición se va a mantener. “Tienen en alto la prioridad de mantener esta alianza que nos ha permitido gobernar la mayor parte del país y tener mayoría calificada para reformar la Constitución. Esa es nuestra prioridad”, afirmó.

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