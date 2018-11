-Yo era tachero y estudiaba Agronomía, me dijo "con ella no vas a durar mucho, pero tu vida va a terminar en la política. La agricultura no va a ser lo tuyo". La seguí llamando, todavía la sigo hablando, está viejita. Después me pasó en la India con un personaje que me leyó las manos. Yo habló mal inglés, él peor. Me dijo "usted no sabe si le gusta más tener un cargo que escribir. Dedíquese a escribir, que va a ser más feliz". Me dijo el tipo en la India, que no sabía donde quedaba el continente, no Argentina.