El Gobierno, a través de la Oficina Anticorrupción, denunció hoy al ex secretario Legal y Técnico kirchnerista Carlos Zannini por presunto enriquecimiento ilícito. Pero ni bien habían pasado unos minutos de la designación del juez del caso, la defensa del ex funcionario hizo su descargo: no solo dijo que no conoce al dueño de una gomería de Villa María, a quien le atribuyen ser su testaferro, sino que habló de una "impresentable" imputación y cuestionó el uso de denuncias anónimas por parte de la OA.