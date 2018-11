El triunfo de Jair Bolsonaro en la últimas elecciones presidenciales de Brasil y sus últimas declaraciones sobre migración y Fuerzas Armadas habían dado pie a comparaciones apresuradas. Pero el senador Miguel Ángel Pichetto salió a marcar distancia. Y aseguró: "No soy un outsider de la política y tengo pertenencia a un partido. No irrumpo nada porque hace 35 años que hago política en la Argentina y 18 años que estoy en el Senado. No soy el Bolsonaro argentino".