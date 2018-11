Otro de los cuestionamientos de la mayoría integrada por Lorenzetti, Maqueda y Rosatti fue que después del almuerzo con el Presidente Macri al que asistieron Highton y Rosenkrantz se enteraron por los diarios de los temas que se trataron en ese encuentro. Le recriminaron que no hubo ningún tipo de comunicación del presidente del Máximo Tribunal a sus pares que no habían asistido al almuerzo con el Jefe de Estado acerca de los asuntos sobre los que se conversaron en la comida ofrecida en la Casa Rosada. "No puede ser, es preocupante, que nos enteramos por los diarios y no por boca tuya lo que hablaste con el Presidente de la Nación", le dijeron a Rosenkrantz los tres ministros que hoy forman la mayoría de la Corte Suprema.