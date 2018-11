"El bloque federal no me representa, no me siento contenido ideológicamente", blanqueó este lunes quien fuera gobernador tucumano durante 12 años, en una entrevista con Roberto Navarro. Ayer todavía pedía un plazo de un par de días para formalizar su renuncia -junto a Beatriz Mirkin– a la bancada que conduce Pichetto y conformar un bloque propio que funcionará en tándem con Unidad Ciudadana. "En el peronismo unido tiene que estar Cristina porque si no somos funcionales a Macri", se quejó y recordó que en el Día de la Lealtad "podía estar (Luis) Barrionuevo, que ha intervenido el partido, que lo conocemos, y no Cristina…". Además anticipó que para el 2019 "en Tucumán se va a trabajar fuerte con Cristina".