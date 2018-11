"Quiero dejar constancia de que los (nuevos) hechos que me imputan son de los años 2013 y 2015. Según una de las últimas resoluciones tomadas por este juzgado se consideró que dichos años correspondían a supuestos aportes de campaña electoral. Ahora me gustaría que el juzgado me explique si los fantasiosos cuadernos de Oscar Centeno no indican si la supuesta plata recibida corresponde a campaña electoral u otro acto legal, ¿cómo su Señoría determina la trazabilidad del dinero supuesta entregado?", dijo el ex funcionario, según pudo saber Infobae.