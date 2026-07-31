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Moria Casán presentó el trailer oficial de la serie sobre su vida: “Me impresiona estar globalizada”

La diva mostró en su programa de Eltrece las primeras imágenes definitivas de la biopic de Netflix que estrena el 14 de agosto, dos días antes de cumplir 80 años, y se emocionó al verse retratada en ficción. Las doce mejores fotos de la producción

El trailer oficial de la serie sobre Moria Casán que estrenará Netflix el 14 de agosto
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Moria Casán presentó en vivo el tráiler oficial de Moria, la serie de ficción basada en su vida que Netflix estrenará el 14 de agosto de 2026 en todo el mundo. La diva lo hizo desde su programa La Mañana de Moria, por Eltrece, y se emocionó ante las imágenes que, según ella misma admitió, no había visto en su versión final.

El tráiler abre con Sofía Gala Castiglione, la propia hija del ícono argentino en una estética setentosa, con el tono y los gestos de una Moria joven que se presenta al mundo del espectáculo. “Para los que no me conocen, mi nombre es Moria. Soy nueva en la revista y soy un caso raro e inusual”, dice la actriz —hija de la protagonista— en la primera escena. Cecilia Roth encarna a la Casán más reflexiva y cercana en el tiempo: “Yo estudié algo así. Pasé de las escalinatas de la Facultad de Derecho al Teatro Nacional el mismo día”. Griselda Siciliani, por su parte, aparece en los años del ShowMatch con una de las frases más recordadas de la diva: “Estoy acá porque mi presencia jerarquiza la pista”. El material es un recorrido por distintas épocas, estéticas reconocibles y situaciones ligadas a la cultura popular argentina de las últimas cinco décadas.

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Moria Casán, relatora de su propia serie (Crédito: Alina Schrwarcz / Netflix ©️2026)
Moria Casán, relatora de su propia serie (Crédito: Alina Schrwarcz / Netflix ©️2026)
Sofía Gala interpreta los primeros años de Moria en el espectáculo, como su debut como vedette (Crédito: Alina Schrwarcz / Netflix ©️2026)
Sofía Gala interpreta los primeros años de Moria en el espectáculo, como su debut como vedette (Crédito: Alina Schrwarcz / Netflix ©️2026)
Una escena con Sofía Gala donde se recrean sus películas junto a Olmedo, Susana y Porcel (Crédito: Alina Schrwarcz / Netflix ©️2026)
Una escena con Sofía Gala donde se recrean sus películas junto a Olmedo, Susana y Porcel (Crédito: Alina Schrwarcz / Netflix ©️2026)

Tras ver el tráiler al aire, Casán no ocultó la emoción. “Qué bueno. No había visto este tráiler”, dijo en vivo. Y fue más allá: “Es cuántico, es modificar el pasado, es ficcionar el pasado. Es muy loco que nos haya pasado, que me hayan elegido semejante plataforma como Netflix, semejante productora como About”. También habló del alcance global de la producción: “Me impresiona estar globalizada. Me impresiona estar en Japón, Corea, no puedo creer”. Sobre el doblaje, precisó que la serie se traducirá en cinco idiomas y que en el resto de los países se escuchará su propia voz: “Mi voz es muy particular y le da un tono a esto”.

La serie, filmada en Argentina y creada y dirigida por Javier Van de Couter, propone una lectura no convencional de su biografía. En lugar de un relato lineal, Casán asume el rol de narradora y arquitecta de su propia historia, con tres actrices que encarnan distintas etapas de su trayectoria. Las imágenes inéditas difundidas junto al tráiler amplían ese recorrido: Sofía Gala aparece en escena de revista teatral rodeada de bailarinas con plumas y lentejuelas en un escenario de época, y en otra toma recrea un momento íntimo en una clínica con un recién nacido en brazos. Griselda Siciliani es fotografiada en un despacho oficial con la bandera argentina al fondo, en una escena de programa televisivo con estética noventera y en una reunión de festejo popular. Cecilia Roth protagoniza la imagen más conceptual del lote: una figura colosal sobre la maqueta de una ciudad, con vestido plateado y fondo negro, una síntesis visual de lo que la producción propone sobre el mito.

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Moria Casán forma parte de la serie sobre su vida y guiará al espectador por su historia (Crédito: Alina Schrwarcz / Netflix ©️2026)
Moria Casán forma parte de la serie sobre su vida y guiará al espectador por su historia (Crédito: Alina Schrwarcz / Netflix ©️2026)
Sofía Gala, como Moria en la ficción, sostiene a Sofía Gala de bebé (Crédito: Alina Schrwarcz / Netflix ©️2026)
Sofía Gala, como Moria en la ficción, sostiene a Sofía Gala de bebé (Crédito: Alina Schrwarcz / Netflix ©️2026)
Sofía Gala dudó al aceptar encarnar a su madre, pero Moria la convenció (Crédito: Alina Schrwarcz / Netflix ©️2026)
Sofía Gala dudó al aceptar encarnar a su madre, pero Moria la convenció (Crédito: Alina Schrwarcz / Netflix ©️2026)

Sobre el tono de la serie, Casán fue directa en su programa: “Yo no quería hacer una serie ficcionada que podés romantizar. No quiero ser careta. Soy una persona genuina que te tengo atravesada por todo lo que es mi vida hermosa y también dura”. La diva también adelantó que la producción incluye situaciones “muy fuertes, desconocidas hasta el día de hoy”, y que la serie arranca desde el primer episodio con toda la intensidad. En el programa también se reveló un detalle de la trama: la escena en que Roth, en el papel de Casán, se niega a continuar con el programa Malas Muchachas tras una pelea con su hija Sofía, que llegó tarde al set.

Griselda Siciliani asume el rol de Moria (Crédito: Alina Schrwarcz / Netflix ©️2026)
Griselda Siciliani asume el rol de Moria (Crédito: Alina Schrwarcz / Netflix ©️2026)
Griselda Siciliani interpreta a Moria en la época que conducía un talk show y firmó su frase más famosa: "Si querés llorar, llorá" (Crédito: Alina Schrwarcz / Netflix ©️2026)
Griselda Siciliani interpreta a Moria en la época que conducía un talk show y firmó su frase más famosa: "Si querés llorar, llorá" (Crédito: Alina Schrwarcz / Netflix ©️2026)
Griselda Siciliani como Moria Casán en "Moria" (Crédito: Alina Schrwarcz / Netflix ©️2026)
Griselda Siciliani como Moria Casán en "Moria" (Crédito: Alina Schrwarcz / Netflix ©️2026)

Casán se refirió además a la decisión de incorporar a Sofía Gala al elenco, un dato que no estaba previsto desde el inicio: “No estaba Sofía en planes. Ella me lo preguntó: ‘Mamá, ¿te parece?’. Yo le dije: ‘Hija, sos, saliste de acá’”. Y describió la experiencia de verse retratada en ficción estando viva como algo sin precedentes para ella: “Hacer tu vida estando viva. Es tan raro”. La producción es de About Entertainment, liderada por Mercedes Reincke y Armando Bo, y según la sinopsis oficial de Netflix, la serie es “la historia de una mujer que hizo de la transgresión una forma de supervivencia y un homenaje a la cultura popular argentina”.

Cecilia Roth en una escena de "Moria" (Crédito: Alina Schrwarcz / Netflix ©️2026)
Cecilia Roth en una escena de "Moria" (Crédito: Alina Schrwarcz / Netflix ©️2026)
La dura etapa de la prisión en Paraguay está en la serie, aquí con Cecilia Roth como quien interpreta a Moria (Crédito: Alina Schrwarcz / Netflix ©️2026)
La dura etapa de la prisión en Paraguay está en la serie, aquí con Cecilia Roth como quien interpreta a Moria (Crédito: Alina Schrwarcz / Netflix ©️2026)
Cecilia Roth como Moria (Crédito: Alina Schrwarcz / Netflix ©️2026)
Cecilia Roth como Moria (Crédito: Alina Schrwarcz / Netflix ©️2026)

El estreno del 14 de agosto de 2026 llegará dos días antes de que Casán cumpla 80 años. “Son sensaciones encontradas de amor. Son nuevas emociones, es una nueva vida, una bisagra que empieza de acá en adelante”, dijo al cerrar el segmento en su programa.

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