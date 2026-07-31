INAPAM 2026: estas líneas de autobuses ofrecen 50% de descuento a adultos mayores

Aunque el beneficio está sujeto a disponibilidad y a un número limitado de lugares por corrida

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Las personas adultas mayores pueden reducir considerablemente sus gastos al viajar por México gracias a los beneficios vinculados con la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). Durante 2026, diferentes líneas de autobuses foráneos mantienen descuentos de hasta 50 por ciento en el precio de sus boletos.

Esta tarifa preferencial representa una alternativa para quienes necesitan trasladarse por motivos familiares, laborales, médicos o recreativos. Sin embargo, disponer de la credencial no garantiza automáticamente un asiento a mitad de precio, pues cada empresa establece condiciones, restricciones y límites de lugares por autobús.

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Entre las compañías que ofrecen este beneficio se encuentran ADO, ETN Turistar, Primera Plus, Estrella Blanca, Futura y Ómnibus de México. Para solicitarlo, generalmente es necesario presentar la credencial vigente del INAPAM y una identificación oficial.

¿Qué líneas de autobuses ofrecen 50% de descuento con INAPAM?

ADO mantiene un descuento permanente de 50 por ciento para personas adultas mayores. El beneficio se encuentra disponible en servicios de sus distintas marcas, entre ellas ADO, ADO GL, ADO Platino, AU y SUR.

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Los adultos mayores con credencial vigente del INAPAM pueden obtener hasta 50% de descuento en boletos de distintas líneas de autobuses, sujeto a disponibilidad y restricciones por corrida

La empresa limita la tarifa preferencial a dos lugares por autobús en corridas normales. Los pasajeros pueden adquirir sus boletos en taquilla o mediante el sitio web de la compañía, donde deben seleccionar la opción o el filtro correspondiente al INAPAM.

En el caso de ETN Turistar, las personas que presenten su credencial vigente también pueden conseguir un descuento de 50% durante todo el año. La disponibilidad puede variar de acuerdo con la ruta, el horario y la demanda de cada viaje.

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Primera Plus cuenta igualmente con una tarifa preferencial equivalente a la mitad del precio del boleto para personas adultas mayores. El beneficio se calcula sobre la tarifa completa y depende de la disponibilidad de lugares asignados para este tipo de descuento en cada unidad.

Estrella Blanca ofrece una reducción de 50 por ciento en sus servicios nacionales para quienes acrediten su condición como beneficiarios del INAPAM. Como sucede con otras empresas, puede existir un límite de lugares disponibles con tarifa especial por viaje.

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Autobuses Futura también permite acceder a boletos con 50 por ciento de descuento. Los usuarios deben mostrar su credencial vigente al momento de realizar la compra. La promoción forma parte de los beneficios permanentes que la compañía mantiene para este sector de la población.

Ómnibus de México se suma a las líneas que ofrecen descuentos de 50 por ciento para adultos mayores. Los boletos pueden adquirirse en taquillas y en los canales digitales participantes, siempre sujetos a las condiciones de disponibilidad establecidas por la empresa.

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Los adultos mayores con credencial vigente del INAPAM pueden obtener hasta 50% de descuento en boletos de distintas líneas de autobuses, sujeto a disponibilidad y restricciones por corrida

Requisitos para comprar boletos con descuento INAPAM

Para hacer válido el beneficio, el pasajero deberá presentar la credencial física y vigente del INAPAM. También es recomendable llevar una identificación oficial, como la credencial para votar o el pasaporte, debido a que las empresas pueden solicitarla para comprobar la identidad de la persona beneficiaria.

Los documentos pueden ser requeridos tanto al comprar el boleto como antes de abordar el autobús. El boleto con tarifa preferencial es personal e intransferible, por lo que no puede ser utilizado por familiares u otras personas.

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Debido a que algunas líneas únicamente asignan dos asientos con descuento por corrida, es conveniente comprar con anticipación. Esta recomendación cobra mayor importancia durante fines de semana, temporadas vacacionales, puentes y fechas con alta demanda.

Antes de pagar, los usuarios deben revisar que el descuento se haya aplicado correctamente y consultar las políticas de cambio o cancelación, ya que podrían variar según la empresa, el tipo de servicio y el canal utilizado para realizar la compra.

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Otros transportes con descuentos para adultos mayores

Los beneficios no se limitan a las principales empresas de autobuses foráneos. El directorio de descuentos del INAPAM contempla servicios regionales y locales con reducciones de entre 10% y 50% en diferentes entidades del país.

Entre ellos se encuentran Rápidos Morelenses, con descuentos de hasta 50%; Autotransportes Xoxotla-Mihuacan, con una rebaja de 40%, y el Tranvía Máquina 501 de Querétaro, con una reducción de 33%. También existen opciones en Puebla, Morelos, Guerrero, Michoacán, Tabasco, Veracruz, Estado de México y Ciudad de México.

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En el transporte aéreo, Aeroméxico ofrece un descuento de 15% para adultos mayores con credencial INAPAM vigente. Su aplicación está sujeta a las condiciones y restricciones de la aerolínea.