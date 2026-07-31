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EN VIVO Viaje del presidente Gustavo Petro a Cuba: la última salida internacional como el jefe de Estado antes de la posesión de Abelardo de la Espriella

Durante su administración, el mandatario ya había visitado Cuba en dos ocasiones: la primera en junio de 2023, para el cierre de un ciclo de negociaciones de paz entre el Gobierno y el ELN, y la segunda en septiembre de 2023, donde participó en la Cumbre del G77+China

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El presidente Gustavo Petro realizará una tercera visita oficial a Cuba durante su mandato, desplazamiento que reemplazará un viaje previamente programado a Estados Unidos - crédito Iván Valencia/AP
El presidente Gustavo Petro realizará una tercera visita oficial a Cuba durante su mandato, desplazamiento que reemplazará un viaje previamente programado a Estados Unidos - crédito Iván Valencia/AP

El inminente viaje de Gustavo Petro a Cuba marca el cierre de su agenda internacional como presidente de Colombia. La visita, que se anticipa como la última antes de la finalización de su mandato el próximo 7 de agosto, se extendería durante unas 48 horas e incluiría encuentros con Miguel Díaz-Canel, máximo dirigente del gobierno cubano.

La delegación colombiana prevé transmitir un mensaje de apoyo a la administración cubana ante las dificultades económicas y sociales que enfrenta la isla. Según información conocida hasta el momento, el programa contempla reuniones bilaterales entre ambos mandatarios, reforzando la relación política entre los dos gobiernos.

13:51 hsHoy

Vocera de De la Espriella lanzó crítica contra Petro por su viaje a Cuba

La vocera designada por el presidente electo Abelardo de la Espriella, Carolina Gómez, criticó los viajes realizados por el presidente Gustavo Petro en sus últimos días de mandato y los comparó con el recorrido regional que desarrolla el equipo del nuevo Gobierno, pese a que aún no se ha producido la posesión.

Gómez expresó: “Mientras Petro en sus últimos días como presidente viaja a algo que no tiene nada que ver con el beneficio de los colombianos —sino con su propio beneficio, como todo lo que hizo en 4 años—”.

Frente a esa situación, Gómez defendió la labor del equipo de De la Espriella al señalar: “El presidente electo Abelardo de la Espriella, sin posesionarse aún, no para de recorrer el país para escuchar, atender y dar soluciones a los colombianos. En la Patria Milagro tendremos un presidente que gobernará para la gente desde las regiones”.

Carolina Gómez aseguró que Abelardo de la Espriella enfocó su etapa previa a la posesión en recorrer distintas regiones del país y escuchar las necesidades de las comunidades, contrario a los cuatro años de Gustavo Petro - crédito @carogomezsn/X
Carolina Gómez aseguró que Abelardo de la Espriella enfocó su etapa previa a la posesión en recorrer distintas regiones del país y escuchar las necesidades de las comunidades, contrario a los cuatro años de Gustavo Petro - crédito @carogomezsn/X
12:54 hsHoy

Tercer viaje de Petro a Cuba como presidente

El presidente Gustavo Petro planea realizar una tercera visita oficial a Cuba durante su mandato, desplazamiento que reemplazará un viaje previamente programado a Estados Unidos.

Durante su administración, Petro ya había visitado Cuba en dos ocasiones: la primera en junio de 2023, para el cierre de un ciclo de negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y la segunda en septiembre de 2023, donde participó en la Cumbre del G77+China y mantuvo reuniones bilaterales con el presidente Miguel Díaz-Canel.

El presidente Gustavo Petro planea realizar una tercera visita oficial a Cuba durante su mandato, desplazamiento que reemplazará un viaje previamente programado a Estados Unidos - crédito Agencias de prensa
El presidente Gustavo Petro planea realizar una tercera visita oficial a Cuba durante su mandato, desplazamiento que reemplazará un viaje previamente programado a Estados Unidos - crédito Agencias de prensa

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