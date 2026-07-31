EN VIVO Viaje del presidente Gustavo Petro a Cuba: la última salida internacional como el jefe de Estado antes de la posesión de Abelardo de la Espriella

El presidente Gustavo Petro realizará una tercera visita oficial a Cuba durante su mandato, desplazamiento que reemplazará un viaje previamente programado a Estados Unidos - crédito Iván Valencia/AP

El inminente viaje de Gustavo Petro a Cuba marca el cierre de su agenda internacional como presidente de Colombia. La visita, que se anticipa como la última antes de la finalización de su mandato el próximo 7 de agosto, se extendería durante unas 48 horas e incluiría encuentros con Miguel Díaz-Canel, máximo dirigente del gobierno cubano.

La delegación colombiana prevé transmitir un mensaje de apoyo a la administración cubana ante las dificultades económicas y sociales que enfrenta la isla. Según información conocida hasta el momento, el programa contempla reuniones bilaterales entre ambos mandatarios, reforzando la relación política entre los dos gobiernos.