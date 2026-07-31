EN VIVO Viaje del presidente Gustavo Petro a Cuba: la última salida internacional como el jefe de Estado antes de la posesión de Abelardo de la Espriella

El inminente viaje de Gustavo Petro a Cuba marca el cierre de su agenda internacional como presidente de Colombia. La visita, que se anticipa como la última antes de la finalización de su mandato el próximo 7 de agosto, se extendería durante unas 48 horas e incluiría encuentros con Miguel Díaz-Canel, máximo dirigente del gobierno cubano.
La delegación colombiana prevé transmitir un mensaje de apoyo a la administración cubana ante las dificultades económicas y sociales que enfrenta la isla. Según información conocida hasta el momento, el programa contempla reuniones bilaterales entre ambos mandatarios, reforzando la relación política entre los dos gobiernos.
Vocera de De la Espriella lanzó crítica contra Petro por su viaje a Cuba
La vocera designada por el presidente electo Abelardo de la Espriella, Carolina Gómez, criticó los viajes realizados por el presidente Gustavo Petro en sus últimos días de mandato y los comparó con el recorrido regional que desarrolla el equipo del nuevo Gobierno, pese a que aún no se ha producido la posesión.
Gómez expresó: “Mientras Petro en sus últimos días como presidente viaja a algo que no tiene nada que ver con el beneficio de los colombianos —sino con su propio beneficio, como todo lo que hizo en 4 años—”.
Frente a esa situación, Gómez defendió la labor del equipo de De la Espriella al señalar: “El presidente electo Abelardo de la Espriella, sin posesionarse aún, no para de recorrer el país para escuchar, atender y dar soluciones a los colombianos. En la Patria Milagro tendremos un presidente que gobernará para la gente desde las regiones”.
Tercer viaje de Petro a Cuba como presidente
El presidente Gustavo Petro planea realizar una tercera visita oficial a Cuba durante su mandato, desplazamiento que reemplazará un viaje previamente programado a Estados Unidos.
Durante su administración, Petro ya había visitado Cuba en dos ocasiones: la primera en junio de 2023, para el cierre de un ciclo de negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y la segunda en septiembre de 2023, donde participó en la Cumbre del G77+China y mantuvo reuniones bilaterales con el presidente Miguel Díaz-Canel.