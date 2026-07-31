Quién es Tuli Acosta: del hip-hop en Estados Unidos y el Bailando a los rumores de su relación con Luck Ra

La coreografía de Tuli Acosta cuando era una niña

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La figura de Tuli Acosta volvió a captar la atención del público argentino, aunque esta vez el motivo no responde a una nueva coreografía ni a un sencillo musical, sino a su inesperada aparición en el centro de rumores sentimentales que sacudieron a la escena urbana, entre Luck Ra y La Joaqui.

La artista, nacida como Nelta Fiorella Acosta en Río Ceballos, Córdoba, construyó un recorrido donde la perseverancia y la reinvención fueron claves para trascender los límites geográficos y digitales.

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Su infancia estuvo marcada por una temprana pasión por la danza. “Desde que tengo memoria, bailar es mi manera de expresar lo que siento”, compartió Tuli en una entrevista reciente, recordando aquellos primeros pasos a los tres años, cuando la expresión corporal se transformó en su motor vital.

Tuli Acosta cantando el tema "Amiga, Perdón"

A los quince, tomó una decisión radical: “Dejé el colegio y me fui sola a Estados Unidos”, rememoró...el objetivo era claro: perfeccionarse en hip-hop y abrirse camino en un terreno competitivo. Ese salto la llevó a integrar la compañía Phunk Phenomenon, un espacio en el que, según sus propias palabras, “aprendí la disciplina y el rigor que requiere el baile a nivel internacional”.

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El año 2020 marcó un antes y un después en su carrera. Con la pandemia y la parálisis de los escenarios, Tuli decidió reinventarse. En sus palabras: “No podía quedarme de brazos cruzados”, por eso apostó a dar clases virtuales y a compartir coreografías en vivo. El crecimiento fue vertiginoso: alcanzó millones de seguidores en TikTok e Instagram, y se consolidó como referente juvenil en Twitch.

Tuli Acosta ganó el Bailando 2023-2024 de Marcelo Tinelli y amplió su presencia en la televisión abierta

Ese magnetismo digital no tardó en ser detectado por los máximos exponentes de la música argentina. “Trabajar con Nicki Nicole, Tini Stoessel y María Becerra fue una experiencia increíble”, reconoció sobre su participación en videoclips de las artistas más escuchadas del país. Su carisma también la llevó a la mesa de Red Flag en Luzu TV, donde compartió pantalla con Grego Rosselló, Manu Viale y Agus Franzoni.

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Para quienes se preguntan por qué Tuli Acosta es considerada una de las referentes de la escena artística joven en Argentina, basta observar cómo supo capitalizar los cambios sociales y tecnológicos de los últimos años. Desde clases virtuales hasta colaboraciones con figuras centrales del pop y streaming, su crecimiento no se limitó a la danza: incursionó en la música y en la televisión abierta.

El salto definitivo a la TV llegó en la temporada 2023-2024. Allí, Tuli participó en el Bailando conducido por Marcelo Tinelli y se consagró campeona. Su desempeño, a juicio de quienes siguieron el certamen, “demostró un talento dancístico inigualable”.

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Tuli: “Dejé el colegio y me fui sola a Estados Unidos”

La reconversión profesional de Tuli incluyó el lanzamiento de su primer EP, Crisálida, en junio de 2023, consolidó su faceta como cantante y compositora. Además, sumó sencillos como Serpiente, Qué bendiciónjunto a Lauty Gram, + de 1 vez, Amiga perdón y una colaboración con Un Verano en Nunca volves.

Su vínculo con Luck Ra también se remonta a la escena musical cordobesa. Juntos estrenaron el single Qué casualidad el 14 de diciembre de 2021, un hito en el cruce entre la música urbana y la raíz local. En las redes, la artista suele destacar la importancia de “trabajar con amigos y colegas que admiro”.

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Cuando comenzaron los rumores sobre su prestunta responsabilidad en la ruptura de Luck Ra con La Joaqui, Tuli Acosta se comunicó con Ángel De Brito y aclaró su postura sobre los trascendidos: “Es todo mentira. Yo con Luck Ra no tuve nada, es mi amigo y sigue siendo mi amigo". El presentador aportó además un dato de contexto sobre el origen de ese vínculo: la influencer frecuentaba el Bailando junto a un grupo de amigos entre los que estaba el cantante, por entonces un completo desconocido para el público.

Según contó Tuli, llamó a La Joaqui en cuanto los rumores sobre un supuesto romance con Luck Ra comenzaron a circular en redes, y la cantante le respondió que “todo bien”. Así lo reconstruyó De Brito en su programa, donde detalló que Tuli también habló directamente con el artista, dado que mantienen contacto diario. Ante la consulta de si alguna vez recibió celos o algún trato hostil de parte de La Joaqui, la influencer fue tajante: “Nunca, por lo menos a mí en la cara”.

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La artista lanzó el EP Crisálida en 2023, sumó varios sencillos y en 2021 publicó con Luck Ra la canción Qué casualidad

En el plano personal, Tuli blanqueó públicamente su relación con el trapero Lit Killah en 2023, aunque su vida sentimental siempre fue manejada con bajo perfil hasta que los recientes rumores la pusieron en el foco mediático.

Actualmente, la pregunta “¿qué pasó con Tuli Acosta?” no solo remite a su ascenso artístico, sino también al modo en que su nombre aparece asociado a historias de la farándula. La artista supo reinventarse en cada etapa: de niña prodigio en la danza, a referente digital y musical, hasta figura de la televisión abierta y protagonista involuntaria de rumores amorosos.

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Tuli Acosta, nacida como Nelta Fiorella Acosta en Río Ceballos, Córdoba, construyó una carrera marcada por la danza y la reinvención

La historia de Tuli Acosta es, en definitiva, un ejemplo de cómo la perseverancia, el talento y la capacidad de adaptación pueden transformar la trayectoria de una joven nacida en el interior del país en un fenómeno multimedial. Su recorrido evidencia que, para quienes apuestan sin reservas por sus sueños, las fronteras son solo puntos de partida.