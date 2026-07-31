“Pensé que era un infarto”: Galilea Montijo revela que fue hospitalizada por crisis de salud

Hasta el momento, Galilea Montijo no se ha pronunciado sobre los supuestos audios en los que se expresa negativamente de México. (Instagram)

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Galilea Montijo relató que pensó estar sufriendo un infarto tras un episodio que la llevó al hospital y detalló que suele mantener en privado sus problemas de salud.

La conductora ha estado aclarando situaciones personales tras los señalamientos sobre su apariencia y ha detallado en diversas ocasiones que la opinión pública desconoce lo que atraviesan figuras públicas como ella.

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Galilea Montijo describió el dolor intenso que la llevó al hospital

Durante una entrevista en Las Estrellas, Galilea Montijo compartió que experimentó un dolor tan fuerte que pensó que se trataba de un infarto.

Si bien no dio detalles sobre la fecha en lo que ocurrió, la conductora explicó: “Te digo algo y te lo confieso, sí me enfermo. Lo que pasa es que no lo comparto”. Señaló que la última vez que tuvo problemas de salud, fue una gastritis que “nunca me había dado un dolor tal. Y sí terminé en el hospital”.

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(netas divinas)

Montijo detalló que el episodio llegó de manera inesperada:

“Esta vez me dio al diez. No me advirtió la gastritis y casi me desmayo del dolor que tenía. Yo pensé que me estaba dando incluso un infarto. Ay, ni lo mande Dios”. Pese al susto, la conductora afirmó que ahora está relajada y que técnicas como la respiración la ayudan a sobrellevar el ritmo intenso de trabajo.

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Críticas en redes sociales y rumores sobre su salud

En días recientes, usuarios de redes sociales señalaron cambios en el rostro de Galilea Montijo tras su participación en La Casa de los Famosos México 2026.

La visita de Galilea Montijo a La Casa del Actor refuerza el reconocimiento a los actores retirados y su labor en el entretenimiento mexicano. Crédito: (Instagram/@galileamontijo)

La conductora contestó desde el programa Hoy que muchas opiniones sobre su apariencia se emiten “sin conocimiento”. También adelantó que prepara un pódcast junto a su doctora para explicar lo que realmente ocurrió: “Voy a hacer un podcast, con mi doctora explicando lo que realmente me sucedió”.

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Montijo reconoció que algunas personas han especulado sobre un posible procedimiento estético o hasta una parálisis facial:

“Me están tratando como si yo tuviera una parálisis en la cara por un nervio que me tocaron”. Insistió en que el caso “va más allá de un procedimiento estético” y pidió no emitir juicios sin tener información completa.

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La visita de Galilea Montijo a La Casa del Actor refuerza el reconocimiento a los actores retirados y su labor en el entretenimiento mexicano. Crédito: (Instagram/@galileamontijo)

Señaló la falta de solidaridad y cuestionó a especialistas

La conductora hizo énfasis en que las críticas suelen venir de otras mujeres: “Somos rudísimas con nosotras mismas”, afirmó en Hoy. También cuestionó: “¿Dónde está esta parte de que las mujeres hoy en día no hablen de los cuerpos?”.

Sobre algunos especialistas que opinaron públicamente, Montijo preguntó: “¿Dónde está la ética de los cirujanos? Si ves uno de esos cirujanos hablando de mí, no vayas con él, porque va a hablar igual de ti”.

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Galilea Montijo defendió su disciplina y priorizó la salud

Durante la transmisión, Montijo insistió en que los logros relacionados con disciplina y constancia deberían recibir mayor reconocimiento que los cambios físicos. Comentó que al ser madre, su principal preocupación es estar sana para su hijo: “Uno cuando es mamá, lo único que quiere es estar bien por los hijos, verlos crecer”.

La conductora aseguró que continuará al frente de La Casa de los Famosos México y que, más adelante, ofrecerá una explicación detallada junto a su doctora respecto a las especulaciones sobre su salud, según recogió Infobae en su cobertura del 29 de julio de 2026.

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