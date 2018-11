-No siempre. No siempre esto es comprendido. Sobre todo desde la relación con el Poder Judicial esto no siempre es comprendido. Desde lo terminológico mismo, donde se dice "Ah, ésta es la Corte de…" y se nombra al Presidente de la Nación, por ejemplo hacia la comprensión que la división de poderes debe darse desde el judicial hacia los otros poderes. Y el juez no puede ser un libre pensador que a través de una sentencia cambie una política pública porque le parece, o que se arroguen los derechos que tiene el pueblo a través de sus representantes en el Congreso – que son los que deliberan, los que profundizan. Yo siempre digo que no puede depender de un tribunal de Justicia cuándo empieza la vida, cuándo termina la vida, y cuáles son las condiciones sustantivas de la calidad de vida. Que las consecuencias jurídicas de todo ésto deben deliberarse analizarse en el ámbito parlamentario, donde opine el padre, la madre, el médico, el psicólogo, el joven, el longevo, y se saque de ahí una conclusión. Una conclusión que será mayoritaria, que la mayoría en términos políticos no significa que alguien tenga un criterio de verdad y otros de falsedad, pero sí una habilitación para tomar una decisión. No es que porque hay mayorías esto es lo verdadero y aquello es lo falso, no. Las leyes del Congreso no son como las leyes físicas, como la Ley de Gravedad. Uno puede derogar la Ley de Gravedad en el Congreso y la Ley de Gravedad va a seguir existiendo. Lo que puede hacer es derogar la Ley de Alquileres y la Ley de Alquileres vieja no va a seguir existiendo. Me parece que la vinculación entre los poderes no siempre es comprendida, desde los dos lados: desde los poderes representativos hacia el judicial, y desde el Poder Judicial hacia los poderes representativos, que hace a la madurez de un sistema tener presente. Que hay cuestiones políticas no judiciables, que el juez – mi maestro constitucional que fue Germán Vidal Campos decía "no todo lo que te gusta es inconstitucional" y uno muchas veces ve en el trabajo leyes que no le gustan, que parecen haber sido un error. De ahí a que sea inconstitucional es otra cosa.