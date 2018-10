¿Es razonable analizar algo real y tangible como el prejuicio a partir de algo no real o no tangible como el monstruo de una novela? ¿O se trata de un ejercicio desquiciado, propio de un lunático? "Los actos locos, como los actos cuerdos, esto es, toda clase de actos de conducta, se caracterizan porque son actos de relación. Mediante un acto de conducta un sujeto se relaciona con un objeto (que puede ser inanimado, animado, incluso otro sujeto, hasta él mismo, todo es circunstancial). Los objetos con los cuales el sujeto —todo sujeto— se relaciona o están fuera de él o están dentro de él. A los primeros se les llama objetos externos, a los segundos —recuerdos, hechos, imágenes de objetos, conceptos, interpretaciones que hacemos de los demás o de las cosas que percibimos, etcétera— se les denomina objetos internos. Todo acto loco es, sola y exclusivamente, el error de tratar un objeto interno como externo. Todos los demás errares son errores cuerdos […] Hay actos casi-locos (o casi-cuerdos), porque entre el imaginar que una cosa es y creer que es hay situaciones intermedias; también tienen su lógica, la que deriva de la duda y de los grados de duda. En esos casos no solo se duda sobre si se imagina ser o se es realmente, sino —lo que es torturante— sobre si se está, en ese respecto cuando menos, loco o no se está" [N. de la E: Carlos Castilla Del Pino, "Lógica de la locura"].