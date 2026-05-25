Willer Ditta fue la sorpresa en la convocatoria de la selección Colombia para el Mundial 2026 y el jugador más buscado en Google

James Rodríguez, Luis Díaz y Willer Ditta provocaron tendencias en redes sociales tras ser llamados para conformar la selección Colombia en el Mundial 2026 - crédito @willerditta4 - @jamesrodriguez10 - @luisdiaz19_/Instagram

El anuncio de la lista oficial de convocados de la selección de Colombia para la Copa Mundial de 2026 disparó el interés de los usuarios en internet y el jugador Willer Ditta se convirtió en el nombre más consultado en Google, superando a figuras como James Rodríguez, Luis Díaz y Rafael Santos Borré.

La presentación de los 26 futbolistas, realizada por el técnico Néstor Lorenzo en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol, marcó el inicio de una ola de consultas digitales; este fenómeno reveló tendencias y sorpresas entre los aficionados.

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De acuerdo con las búsquedas realizadas y registradas en Google Trends, el interés por los seleccionados creció de forma notable tras la publicación oficial de la nómina. El pico de búsquedas se registró entre las 12:18 p. m. y la 1:30 p. m., cuando Willer Ditta alcanzó el valor máximo en la escala, con un puntaje de 100.

La convocatoria de Néstor Lorenzo no solo generó reacciones deportivas, también produjo un movimiento digital - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Esta cifra posicionó al defensor como el futbolista más consultado. Superó a compañeros con mayor trayectoria internacional, situación que sorprendió a muchos seguidores.

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La comparativa que hizo Infobae Colombia detalla que el listado de jugadores más buscados lo completan Rafael Santos Borré, Cucho Hernández, James Rodríguez y Sebastián Villa. Aunque estos nombres también presentaron picos significativos, el volumen de consultas sobre Ditta resultó inesperado.

La gráfica de tendencias de Google Trends muestra que Sebastián Villa y Rafael Santos Borré alcanzaron picos menores y más esporádicos. Cucho Hernández registró varios incrementos de interés, aunque sin igualar la intensidad que logró Ditta.

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Por su parte, James Rodríguez, ‘el 10′ de la selección, uno de los referentes históricos del equipo, tuvo un repunte inicial al momento de la convocatoria; después de ese pico, el interés por su nombre disminuyó con rapidez.

El análisis por subregiones también mostró diferencias marcadas según los departamentos del país. Cundinamarca, Bogotá y Antioquia lideraron las búsquedas relacionadas con Rafael Santos Borré, Sebastián Villa y Willer Ditta.

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En Caldas y Cauca, el interés se concentró más en James Rodríguez y Willer Ditta; este último mantuvo una presencia constante en todas las regiones destacadas.

La distribución geográfica de las búsquedas, ilustrada en un mapa interactivo, evidencia que la popularidad de los futbolistas varía de una zona a otra.

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El reporte también indica que el comportamiento de las búsquedas se mantuvo estable durante varias horas después de la rueda de prensa de Néstor Lorenzo.

Quién es Willer Ditta, el jugador que dominó las búsquedas de Google

Willer Emilio Ditta Pérez se convirtió en uno de los nombres propios del fútbol colombiano. Nacido el 23 de enero de 1998, este defensor central logró consolidarse tanto en el Club de Futbol Cruz Azul de la Liga MX.

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El recorrido profesional de Willer Ditta comenzó en el Junior de Barranquilla, donde debutó en la primera división de Colombia. Su desempeño lo proyectó hacia el exterior y, tras su paso por el fútbol colombiano, firmó con el Newell’s Old Boys de Argentina.

La carrera de Willer Ditta comenzó en Junior de Barranquilla y posteriormente continuó en Newell’s Old Boys de Argentina, antes de llegar a Cruz Azul de México - crédito @Newells/Instagram

En el club rosarino, Ditta se consolidó como titular y sumó experiencia en uno de los campeonatos más competitivos de Sudamérica.

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La llegada de Ditta a Cruz Azul se produjo en 2023. Desde entonces, el defensor se ha transformado en pieza clave dentro del esquema del equipo mexicano. Su rendimiento es fundamental en la obtención del título de campeón del fútbol mexicano con el conjunto cementero. La regularidad y el liderazgo del jugador en la defensa le permitieron ganarse el reconocimiento de sus compañeros y del cuerpo técnico.

El estilo de juego de Willer Ditta tiene particularidades que lo distinguen, ya que en sus inicios se desempeñó como centrodelantero en las divisiones inferiores, donde se destacó por su capacidad goleadora.

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Con el tiempo, evolucionó para ocupar la zaga central, posición en la que sobresale por su fortaleza física, velocidad y una notable capacidad de anticipación ante los delanteros rivales.