Por otro lado, la ministra de Seguridad se refirió a las declaraciones de la diputada nacional Elisa Carrió en las que aseguró: "Voy a manejar pistola para que no me metan presa, sería divino (Luis) D'Elía matándome a mí". "Que diga que está con un arma no está bien; hay que cuidar las palabras", afirmó Bullrich.