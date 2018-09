Por último, el fiscal Soto afirmó que los días previos al incidente se registraron diversas convocatorias por redes sociales que llamaban a realizar saqueos colectivos en distintos comercios. No solo en Sáenz Peña sino en otras localidades de la provincia. Sin embargo, no se ha logrado establecer aún el origen de esas convocatorias. "Tenemos tres personas que están siendo investigadas, que todavía no sabemos si son de acá o de otro lugar", concluyó.