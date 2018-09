"Nosotros en helicóptero no nos vamos, los peronistas saben que digo la verdad. Además, voy a manejar pistola por si acaso para que no me metan presa. Sería divino D'Elía matándome a mí, sería un final heroico maravilloso. No joroben, esperen las elecciones, y no maten a los pobres. Porque ustedes ponen meten muertos, muchachos, lo vi en 2001", dijo Elisa Carrió en un extenso reportaje que concedió a Joaquín Morales Solá en TN.