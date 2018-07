Yo estaba preparado para entregarme y decirle a los compañeros que no movieran un dedo, estaba toda la prensa en ese momento, y tomé la decisión de descomprimir. Yo me presenté en mi casa ante la justicia, convoqué a los compañeros de la CGT regional, y en ese momento todos los secretarios generales de todos los gremios votaron democráticamente que si a mí me tocaban, se paralizaba la región, cosa que no ocurrió. No lo tomo como traición, los entiendo, porque sé que este gobierno ya venía persiguiendo a todos los dirigentes gremiales y venía la reforma laboral, entonces la oreja negra de la Ciudad de La Plata era yo. Ellos tuvieron mucho miedo a terminar presos tamibén.