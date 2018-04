Según adelantó Infobae ayer, la ex jefa de Estado no envió preguntas previas al jefe de ministros. Si lo hizo el presidente de su bloque, Marcelo Fuentes. Si bien se repitieron los interrogantes en todas las bancadas en torno a las tarifas, no fue el tema predominante. Es que el período para enviar los cuestionarios cerró en los primeros días del mes, antes del renovado reclamo opositor y de los cuestionamientos internos al Presidente por parte de los aliados de Cambiemos.