Salta: Juan Manuel Urtubey aseguró que en su provincia "no existen" impuestos sobre los servicios de luz y electricidad. "No se cobran impuestos provinciales en cabeza del usuario como en Buenos Aires. Por lo tanto, no podemos reducir algo que no existe", señaló en declaraciones a radio Mitre. Adelantó que se hará cargo del costo de la tarifa social para el bimestre de mayor consumo.