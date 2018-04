El miércoles pasado, ante la pregunta del diputado José Luis Gioja (FPV) para conocer qué había rectificado de su declaración jurada, Caputo dijo que su contador "no omitió alguna empresa en particular, omitió que soy profesor en la UCA". E insistió en que "lo importante es que todos los ingresos están puestos; todos los ingresos de Noctua, de Axis y de LC (por Luis Caputo Advisors, otra firma del ministro en Argentina). O sea, no hubo ningún ocultamiento". Gioja no pareció demasiado convencido, porque antes de que le cortaran el audio del micrófono, se le escuchó decir: "No es lo mismo ser profesor de la UCA que no declarar los cargos…"