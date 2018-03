El vínculo no se desgastó con el tiempo pero los intereses cambiaron. El gobernador tiene ambiciones a futuro que no son compatibles con su cercanía al gobierno. Además, la percepción que tiene el votante opositor sobre su lugar en el escenario político no es clara. Pese a que Urtubey se presenta como un dirigente peronista y opositor, la ausencia de críticas a las decisiones de Macri, lo obligaron a tener que explicar permanentemente su rol y su lugar.