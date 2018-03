En primer término, buscarán generar contenido para el nuevo armado y construir una identidad clara que represente la postura del ex ministro del Interior y el ex diputado nacional. Luego, en un futuro no tan lejano, intentarán mostrarse como una alternativa dentro de la amplia discusión que atraviesa el peronismo. Un acción que, en consecuencia, podría atraer a dirigentes que en la actualidad no tienen una pertenencia partidaria clara.