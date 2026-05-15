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‘Pacho’ Maturana recordó polémica con ‘El Pibe’ Valderrama para respaldar la importancia de James Rodríguez en la selección

El entrenador que dirigió a Colombia en dos mundiales afirmó que en su momento fue presionado para no convocar al samario

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'El Pibe' Valderrama - Francisco Maturana - James Rodríguez
El entrenador colombiano indicó que Lorenzo debe seguir respaldando a James Rodríguez - crédito Visuales IA

El 14 de mayo el entrenador de la selección Colombia, Néstor Lorenzo, entregó la lista de 55 jugadores que estarán disponibles para escoger a los 26 que representarán al país en la Copa del Mundo.

Además de los nombres que generaron debate por los problemas extrafutbolísticos y otros factores, James Rodríguez, “10″ y capitán de la Tricolor, volvió a ser un tema de discusión.

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Analistas deportivos cuestionan que el mediocampista siga como titular, pese a que en la actual temporada cambió de club y, desde su llegada a la MLS, ha tenido poca regularidad.

A pesar de ello, Lorenzo ha ratificado la confianza que tiene en el goleador de la Copa del Mundo 2014 y lo que hará para ayudar a que Colombia tenga un buen desempeño en el torneo internacional.

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James Rodríguez fue internado por un cuadro de deshidratación luego del último partido que disputó la Selección Colombia ante Francia en un partido amistoso a finales de marzo de 2026 en territorio estadounidense - crédito @jamesrodriguez10/IG
James Rodríguez jugará su tercera Copa del Mundo con Colombia - crédito @jamesrodriguez10/IG

Maturana respaldó a Lorenzo y comparó a James con ‘El Pibe’

En diálogo con Win, Francisco “Pacho” Maturana habló sobre la lista de 55 jugadores que presentó el entrenador argentino y aprovechó el espacio para defender la importancia que tiene James Rodríguez en la selección.

“Hoy hay una figura en la historia del fútbol colombiano que es ‘El Pibe’ Valderrama, y sabes que vivió casi lo mismo que James. A mí me querían echar del país porque yo lo traía y él no jugaba en Montpellier”, indicó Maturana sobre las críticas que ha recibido el mediocampista recientemente.

Valderrama jugó los mundiales de 1990, 1994 y 1998 con Colombia - crédito @pibevalderramap/Instagram
Valderrama jugó los mundiales de 1990, 1994 y 1998 con Colombia - crédito @pibevalderramap/Instagram

El exentrenador, que actualmente trabaja en Atlético Nacional, indicó que a pesar de la falta de minutos que tenía el “10″ en Francia, él entendió que lo que le ofrecía Valderrama en la selección era más importante que la regularidad.

“Yo lo traía porque era mi equipo, no es que se transformaba, sino que la estructura que tenía Colombia hacía que cada uno fuera mejor. El fútbol no es de uno, el fútbol es de once”.

Por último, el colombiano le envió un mensaje a Lorenzo al recordar que, en su momento, él no escuchó las críticas, sino que optó por enfocarse en trabajar para llegar en un buen momento a la Copa del Mundo junto con el plantel que convocó.

“Cada uno sabía lo que Freddy (Rincón) te podía dar, lo que te daba Leonel (Álvarez) y lo que representaba ‘El Pibe’ para nosotros, puede que para el técnico de Montpellier no representara nada, pero para nosotros era importante y mucha gente estaba pegado de la directriz de que no lo podía traer. Yo no peleé con nadie, yo hice lo que tenía que hacer”.

James Rodríguez trabajará con el cuerpo técnico de la selección 15 días antes de que sea presentada la lista final - crédito Reuters
James Rodríguez trabajará con el cuerpo técnico de la selección 15 días antes de que sea presentada la lista final - crédito Reuters

James se unirá antes de tiempo a la selección

El 13 de mayo James Rodríguez disputó su último partido en la MLS antes de incorporarse anticipadamente a la concentración de la selección Colombia. El mediocampista cafetero fue titular en el encuentro entre Minnesota United y Colorado Rapids, cumpliendo con una actuación que marcó su despedida temporal del club estadounidense. Esta decisión responde a la solicitud de la Federación Colombiana de Fútbol de liberar anticipadamente a la figura del equipo dirigido por Néstor Lorenzo antes de la Copa del Mundo.

La incorporación de James Rodríguez al plantel colombiano busca facilitar su adaptación a los trabajos tácticos y físicos planificados por el cuerpo técnico, que apuesta por una preparación óptima para el torneo continental. Minnesota United deberá afrontar los próximos encuentros sin su principal referente creativo.

Esta situación ha hecho que se recuerde lo registrado antes del Mundial 1994 con Diego Armando Maradona en Argentina, cuando la figura de la Albiceleste trabajó en solitario para llegar en buena condición.

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