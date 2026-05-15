El “Travieso” Arce cambia de esquina y se une a Morena junto a la diputada Diana Karina Barreras, conocida como “Dato Protegido”

El excampeón mundial de boxeo confirma su integración a la Cuarta Transformación tras reunirse con la diputada. (Cuartoscuro/IG)

El exboxeador Jorge “Travieso” Arce sacudió el entorno mexicano al “cambiar de esquina política” y anunciar su integración a Morena junto a la diputada Diana Karina Barreras, conocida como “Dato Protegido”.

El anuncio se da después de que el excampeón, antes ligado al PAN, difundiera un video con Barreras, en el que ambos aseguran que trabajarán juntos dentro del movimiento de la Cuarta Transformación.

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El cambio de partido de Arce fue oficializado mediante un video conjunto con Barreras, marcando su reconciliación pública tras diferencias pasadas. (Instagram/ @dianakarinaba)

En el video, Arce destaca la reconciliación con la legisladora, con quien mantuvo una amistad interrumpida por diferencias políticas. La diputada, por su parte, señala que el exboxeador ahora se encuentra “del lado correcto de la historia”.

De candidato del PAN a aliado de Morena

El pasado político de Jorge Arce ha estado marcado por cambios de militancia y posturas críticas. Su declaración pública de adhesión a la 4T reconfigura su participación en la escena política.

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En 2024, Jorge Arce compitió como candidato a diputado federal por el PAN en Sonora.

Durante su campaña, prometía defender causas sociales “con la misma determinación que en el ring” .

En esa etapa, Arce se manifestó crítico hacia Morena , lanzando acusaciones y cuestionamientos públicos.

En mayo de 2026, Arce anunció su adhesión a la 4T, poco después de haber enfrentado a Julio César Chávez en Puebla.

Jorge Arce transitó de militar en el Partido Acción Nacional y ser crítico de Morena a integrarse a sus filas. (@MarkoCortes)

De esta manera, este giro político marca el regreso de Arce a la escena pública ahora como figura oficialista. tras no haber conseguido la diputación con el PAN.

Diana Karina Barreras y el apodo “Dato Protegido”

La diputada Diana Karina Barreras ha mantenido actividad constante en el Congreso y se ha consolidado como un personaje visible en la política local y en redes. El episodio legal que enfrentó en 2024 marca un antecedente sobre su defensa en temas de género.

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Barreras es legisladora por el Partido del Trabajo y utiliza el alias “Dato Protegido” .

En febrero de 2024, una publicación cuestionó su candidatura, desencadenando una denuncia por violencia política de género.

El INE y el TEPJF ordenaron una disculpa pública a su favor, marcando un precedente en la materia.

Diana Karina Barreras refuerza su presencia nacional y en redes sociales tras el episodio legal de violencia política de género a su favor. (IG Diana Karina Barreras)

En este sentido, al sumar a Arce a su equipo, Barreras buscaría seguir fortaleciendo su agenda en la 4T.

Reacciones y polémica tras la intración del Travieso Arce a la 4T

El anuncio de la alianza entre Arce y Barreras, difundido a través del Instagram de la diputada, ha provocado reacciones diversas. Ambos personajes respondieron a los comentarios, defendiendo su decisión y postura política.

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La noticia provocó opiniones divididas, con usuarios que cuestionan el cambio de Arce y otros que expresaronn respaldo.

“El Travieso” replicó a las críticas señalando que “nadie sabe lo que trae el morral más que el que lo carga” .

La integración de Arce a Morena ocurre tras un periodo de alta visibilidad mediática para ambos.

Jorge “Travieso” Arce anunció su adhesión a Morena tras fracasar como candidato del PAN en las elecciones de 2024. (FOTO: OMAR MARTÍNEZ /CUARTOSCURO.COM)

Así, el movimiento fortalece la proyección de los dos políticos, tanto en Sonora como a nivel nacional.