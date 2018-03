José María Poirier, director de la Revista Criterio: "Siempre es muy difícil saber cuáles son las intenciones últimas del Papa Francisco. Es una persona no fácil de asir y de interpretar en una primera y rápida lectura. La carta tiene algunos aciertos, por ejemplo, el que pida disculpas por sus sus gestos que son mal vistos en parte de la opinión pública de su país. Y agrega que, si bien la tarea que lo ocupa en este momento es de gran trascendencia espiritual e internacional, no deja de ser falible y un ser humano. Es decir toma nota de las rispideces que pudo crear en sus gestos, palabras o no palabras por su muy fluida intervención que hace en la sociedad argentina. Me parece muy positivo que se exprese así. Es muy difícil saber si hay otras interpretaciones, si coincide con el debate sobre el aborto, si tiene que ver con sus relaciones con Macri o con la Iglesia Argentina. En líneas generales, Jorge Bergoglio tiende a estar por encima de esas interpretaciones inmediatas".