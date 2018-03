Tras afirmar que los argentinos "son mi pueblo, el pueblo que me han formado (sic), me ha preparado y me ha ofrecido al servicio de las personas", el sumo pontífice admite que "ahora no tenemos el gozo de estar juntos en nuestra Argentina" pero llama a recordar "que el Señor ha llamado a uno de ustedes para llevar un mensaje de fe, de misericordia y de fraternidad a muchos rincones de la tierra".