En su voto, la jueza Figueroa explicó que "la defensa particular no ha logrado demostrar la existencia" de las causas que habilitan los recursos de casación. "Se ha limitado a cuestionar una fundamentación que no se comparte sin efectuar una crítica concreta y razonada de los argumentos dados por la Cámara de Apelaciones para confirmar el rechazo de la exención de prisión de Sebastián Rodrigo Romero", explicó la magistrada. Y subrayó que "hay razones suficientes" para detener al acusado.