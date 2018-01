El titular del gremio gastronómico cuestionó las políticas económicas de Cambiemos y ratificó que no hay acuerdo con el oficialismo en torno a la reforma laboral: "El Gobierno no encuentra el rumbo, privilegia la timba financiera y no vienen las inversiones. Que se hagan cargo y que no nos ataquen a nosotros. Por ahora en la CGT no hay reconciliación con el Gobierno".