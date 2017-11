El texto decía así: "Desde que Macri es Presidente, cambiaron muchas cosas. Una de ellas es clara: hay menos libertades, menos garantías, menos derechos. El Gobierno promueve un clima de miedo para buscar que no manifestemos, no reclamemos por nuestros derechos, no opinemos distinto. Hoy un joven puede ser detenido por un simple tweet, un beso entre dos chicas puede ser motivo de sanción, y reclamar en la calle puede terminar con heridos y presos. Están en peligro las libertades que nuestra constitución nacional garantiza. El Poder Judicial, que debería ser un límite frente a estos abusos, cumple un rol escandaloso llevando a cabo un proceso de persecución inédito desde la recuperación democrática en nuestro país. Eso no es Justicia. Eso no es democracia. Si no actuamos con urgencia el Estado de Derecho va a reducirse a su mínima expresión. A los argentinos, recuperar la democracia nos ha costado mucho. No podemos escuchar nuevamente frases como "algo habrán hecho", "no te metás", "por algo será". Queremos libertad, queremos democracia, queremos estado de derecho".