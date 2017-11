Ayer, el juez Lijo había rechazado el pedido de excarcelación del ex vicepresidente y de Núñez Carmona que, según el informe médico, "se encuentra en estado normal". La defensa de Boudou había elevado el pedido porque consideraba que la detención no se correspondía con el avance de la causa, y sobre todo porque el fiscal Jorge Di Lello no había pedido su detención.