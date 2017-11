Pero los peritos también detectaron inconstancias en el departamento adquirido por Agustina Kämpfer en Bonpland 1.246 por un valor de U$S 120.000, de los cuales U$S 30.000 correspondían supuestamente a ahorros de ella y U$S 90.000 a un préstamo de Sebastián Boudou, hermano de su entonces pareja. "De acuerdo al informe pericial, tal préstamo no se encontró acreditado, como así tampoco sus condiciones y las garantías acordadas, ni obran antecedentes documentales que acrediten la recepción del dinero con fecha cierta, las condiciones acordadas y la devolución del capital e intereses. Pero esto no es todo. Tampoco hallaron los expertos elementos que acrediten la tenencia por parte de Kämpfer de los U$S 30.000 que se habrían indicado como ahorros", detalla la presentación de la OA.