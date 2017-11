Amado Boudou vivía prácticamente encerrado en su departamento de Madero Center, con vista a la entrada del hotel Hilton. Salía muy poco a la calle. Cada tanto, recibía a sus amigos. Charlaban de política y del futuro del kirchnerismo. Cuando repasa los errores del pasado, se refería a "su" Gobierno. En esas mismas conversaciones, despotricaba contra sus "enemigos", a los que culpaba por el escándalo Ciccone. En la lista había un ex gobernador y un ex ministro. "Iba a ser presidente de taquito si no pasaba todo esto", solía repetir. A Cristina Kirchner le guardaba respeto. "No le servía echarme, para ella era un dique que contenía todas las puteadas", explicaba hasta hace pocos días.