* "En el último año bajaron las cifras de homicidios, pero sí subieron las de hurto, un 4 o 5 por ciento. No me sorprende, después de un 2016 de dificultades y de un 2015 en el que se había empezado a percibir un incremento en los índices de pobreza. Me preocupa pero también me tranquiliza que hayan bajado los homicidios, que es algo que cuando sucede no tiene reparación".