Ministerio de Salud de Panamá confirma otro nuevo caso importado de sarampión

El Ministerio de Salud pide a la población verificar y completar el esquema de vacunación, acudir a los centros de salud ante fiebre y exantema e informar viajes recientes o contacto con casos sospechosos o confirmados. (Composición: Infobae)

El Ministerio de Salud confirmó este jueves un nuevo caso importado de sarampión, detectado mediante una prueba RT-PCR realizada por el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud.

De acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa), el contagio se identificó dentro de la vigilancia epidemiológica intensificada que se mantiene en el país.

Según el ministerio, a la fecha se contabilizan dos casos importados y un caso relacionado con la importación, mientras cinco sospechosos siguen bajo investigación para determinar si están vinculados con los confirmados.

El caso, de acuerdo con las autoridades de salud, corresponde a un hombre de 24 años, de nacionalidad guatemalteca, que ingresó el 2 de junio de 2026 por el puesto fronterizo de Paso Canoas, informó la entidad de salud pública.

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El paciente inició con los síntomas de fiebre el 4 de junio, y presentó erupción cutánea el 9 de junio, con síntomas gastrointestinales.

Paso Canoas, región fronteriza entre Panamá y Costa Rica, por donde entró la persona infectada. (Cortesía)

La investigación epidemiológica determinó antecedentes de exposición a familiares con sarampión unos 15 días antes del inicio de los síntomas y confirmó que no tenía registro de vacunación.

El Ministerio de Salud indicó que el hombre acudió el 10 de junio a una instalación privada en la provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, que notificó la sospecha clínica.

Inmediatamente se activaron equipos de respuesta rápida que ejecutaron en menos de 24 horas el aislamiento, el seguimiento de contactos, la toma de muestras y la vacunación de personas expuestas.

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La institución precisó que el paciente permanece hospitalizado y aislado, con buen estado general. También informó que se aplicaron actividades de bloqueo vacunal y seguimiento de contactos en Chiriquí, Panamá Metro, Panamá Norte, Coclé, Panamá Oeste y San Miguelito, zonas visitadas por el paciente durante el período de transmisibilidad.

El Ministerio de Salud pidió a la población verificar y completar el esquema de vacunación, acudir a los servicios de salud ante fiebre y exantema e informar viajes recientes o contacto con casos sospechosos o confirmados.

En Panamá la campaña de vacunación contra el sarampión ha sido constante. (Minsa)

También recomendó vacunarse al menos 15 días antes de viajar a países o zonas con circulación activa de sarampión.

Esta semana el Minsa anunció la llegada de un nuevo lote de 100 mil dosis de vacunas contra el sarampión para reforzar el abastecimiento nacional, en medio del incremento de la demanda registrado en las últimas semanas debido a los viajes previstos hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

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El sarampión es considerado uno de los virus más contagiosos del mundo. Se transmite por el aire a través de gotas respiratorias que se dispersan cuando una persona infectada tose, estornuda o incluso habla.

Los síntomas suelen aparecer entre siete y 14 días después de la exposición al virus e incluyen fiebre alta, tos persistente, secreción nasal, ojos enrojecidos y una erupción cutánea característica que comienza en el rostro y posteriormente se extiende al resto del cuerpo.

Las Organización Mundial de la Salud manifiesta que aunque muchas personas se recuperan sin complicaciones, la enfermedad puede provocar neumonía, encefalitis, ceguera, hospitalizaciones e incluso la muerte, especialmente en niños pequeños, personas inmunocomprometidas y adultos no vacunados.

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