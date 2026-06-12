Así fue la preparación de Julián Quiñones para la Copa del Mundo 2026 que lo llevó a anotar el primer gol para México

Este es el resumen del primer partido del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, en el que Julián Quiñones anotó el primer gol. Quiñones jugó en el primer tiempo como extremo izquierdo y para la segunda mitad jugó más como volante creativo - crédito TyC Sports

La llegada de Julián Quiñones a la Copa del Mundo 2026 no fue producto de la casualidad. Detrás del delantero que apareció en el momento indicado para marcar el primer gol de México en el torneo hubo años de trabajo, adaptación y una preparación enfocada en alcanzar uno de los grandes objetivos de su carrera: disputar un Mundial. Así lo explicó a Infobae Colombia César Valencia, director deportivo de Fútbol Paz, la escuela donde el atacante colombiano comenzó su proceso formativo.

Valencia, quien acompañó los primeros pasos de Quiñones como futbolista, aseguró que desde muy joven el delantero tenía una meta clara y que su mentalidad fue una de las características que más lo diferenció. “Pienso que él, desde que llegó a México, tenía muy claro que su meta era ir al Mundial”, explicó César Valencia al recordar el camino que llevó al atacante hasta la máxima cita del fútbol.

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Según el dirigente de Fútbol Paz, la preparación de Quiñones para llegar a ese escenario estuvo ligada a cada decisión que tomó durante su carrera. Desde su llegada a Tigres de México en 2015, el delantero entendió que debía competir al máximo nivel para ganarse un lugar entre los mejores.

Quiñones siempre quiso jugar el Mundial 2026 con la selección de México, según lo reveló César Valencia, uno de sus primeros entrenadores y con quien permanece en contacto actualmente. Quiñones vive muy agradecido con el país mundialista - crédito Diego Suárez/Infobae

La llegada de Julián Quiñones a Tigres de México

Después de destacarse en las categorías juveniles en Colombia, Quiñones llegó a un entorno completamente diferente, con una exigencia mayor y rodeado de futbolistas reconocidos. En Tigres encontró una plantilla llena de figuras, donde tenía que luchar por oportunidades. “En esa época la cantidad de jugadores que tenía Tigres de México era impresionante. Ahí estaba Gignac. Imagínate nada más con ese delantero”, recordó Valencia.

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El contexto no era sencillo, pero Quiñones respondió como lo había hecho desde sus primeros años: con goles y rendimiento. Valencia recordó que desde su llegada a México mantuvo una característica que lo acompañó durante toda su carrera: la capacidad de aparecer en el área y marcar diferencia. “Siempre, siempre donde ha llegado ha sido goleador”, afirmó el director deportivo de Fútbol Paz.

Su proceso continuó con pasos importantes. Después de Tigres pasó por Lobos BUAP, regresó al equipo regiomontano, luego llegó a Atlas y posteriormente a América de México, donde terminó consolidándose como uno de los atacantes más importantes del fútbol mexicano.

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Para Valencia, una de las claves fue la mentalidad que construyó desde sus primeros años. El dirigente considera que la historia personal del jugador influyó en su capacidad para superar obstáculos y mantenerse enfocado. “Si tú te adentras un poquito en esa parte de Nariño, ves que hay muchas dificultades y él siempre pensaba en sacar su familia adelante. Eso es lo que yo pienso que tiene que haber marcado mucho a Julián”, señaló.

La relación sigue vigente actualmente y es por eso que Quiñones le confesó a Valencia su deseo de jugar la Copa del Mundo 2026 con la selección de México - crédito Diego Suárez/Infobae

Las convocatorias de Julián Quiñones a la Selección Colombia

Esa fortaleza mental fue uno de los aspectos que, según Valencia, le permitió asumir los retos de una carrera internacional y posteriormente prepararse para un Mundial.

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El delantero también tuvo un recorrido con las selecciones juveniles de Colombia. Fue convocado a la categoría sub-20 y participó en el torneo Centroamericano y del Caribe disputado en Barranquilla en 2017. Sin embargo, su carrera terminó tomando otro rumbo cuando se nacionalizó mexicano y decidió representar al país que le abrió las puertas en el fútbol profesional. “Todo mundo tiene la ilusión de estar en la selección del país, pero Julián se fue en 2015 y toda su carrera la hizo en México. Fue nacionalizado mexicano”, explicó Valencia.

Julián Quiñones se comenzó a preparar para esta Copa del Mundo 2026 desde el año 2022, quería defender los colores de México para agradecerle a ese país lo que le dio - crédito Reuters

Para el formador, esa decisión terminó siendo coherente con la historia del jugador y con el vínculo que construyó durante una década en territorio mexicano. “Yo pienso que el premio, o lo que más quería hacer, era devolverle a México todo eso que hicieron por él. Me parece que al final fue una muy buena decisión”, agregó.

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Antes de llegar al Mundial, uno de los momentos más importantes de su preparación ocurrió en Arabia Saudita, donde continuó creciendo como futbolista y compitiendo contra jugadores de primer nivel. Valencia destacó que ese rendimiento fue una muestra de la disciplina y la ambición que siempre acompañaron al delantero. “Esa mentalidad tan fuerte tiene que redundar en el rendimiento ahorita en la selección de México”, afirmó.

Además, el dirigente explicó que Quiñones mantuvo una preparación constante cada vez que recibió convocatorias internacionales, incorporándose a los entrenamientos de la selección con compromiso y profesionalismo. “Permanentemente, cada vez que lo convocaban, venía y se entrenaba en la selección”, contó Valencia.

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La preparación también tuvo en cuenta un factor particular del Mundial 2026: la altura de Ciudad de México, una condición que exige una adaptación física especial para los futbolistas. “Están jugando en Ciudad de México donde la altura es un factor importantísimo para tener en cuenta y tiene que estar muy bien preparado”, explicó Valencia.

Así, el camino de Julián Quiñones hasta marcar el primer gol de México en una Copa del Mundo estuvo construido sobre una mezcla de talento, goles, fortaleza mental y años de preparación. Una historia que comenzó en las canchas de formación de Colombia y que terminó llevándolo al escenario más grande del fútbol mundial.

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