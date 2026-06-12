La decisión que tomó el cuerpo técnico de la selección argentina con Nicolás Tagliafico tras la lesión a días del debut del Mundial

Nicolás Tagliafico se lesionó y ahora deberá esperar su recuperación (REUTERS/Pablo Morano)

(Desde Estados Unidos) La jornada del jueves en el búnker de la selección argentina tuvo dos momentos especiales. Y en los dos tuvo que ver Lionel Scaloini. Es que después de avisarle a Marcos Senesi de su convocatoria para jugar el Mundial, el DT se enteró de la lesión que sufrió Nicolás Tagliafico. El número 3 sufrió un desgarro grado 1 en el sóleo izquierdo y se va a perder el estreno del próximo martes 16 frente a Argelia en Kansas City. ¿Sólo eso o está en juego su futuro en la Copa del Mundo?

El entrenador campeón del mundo, su cuerpo técnico y el equipo médico que dirige Daniel Martínez deberán definir los pasos a seguir en cuanto a la recuperación del jugador del Olympique de Lyon. El tiempo estimado para este tipo de lesión es de dos semanas y eso pone en duda su disponibilidad para el cruce del lunes 22 de junio frente a Austria en Dallas (14). La Albiceleste cerrará su participación en el Grupo J el sábado 27 de junio contra Jordania, desde las 23 de Argentina.

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Frente a este escenario, será clave la evolución de Tagliafico en los próximos días para lo que será su futuro dentro de la lista de 26. Hay que recordar que Scaloni tiene como fecha límite el próximo lunes 15 a las 20 (hora local de Kansas City) para definir el futuro de Nico en la concentración mundialista. El reglamento de la FIFA indica que un futbolista de la nómina de 26 puede ser reemplazado hasta 24 horas antes de su primer cotejo en el certamen.

Scaloni durante la práctica de este jueves de la Selección (Reuters/Denny Medley)

Hay que recordar que Tagliafico arrastraba una molestia muscular desde el amistoso contra Honduras del sábado 6 de junio. La lesión convirtió en certeza una preocupación física que el plantel seguía desde aquel encuentro. Su situación física ya había sido mencionada por el propio jugador después del amistoso en el Kyle Field de Texas contra Honduras. “Son cosas que genera también la cancha. No es nada preocupante. Son cosas normales del partido y está bueno ir rotando. Ya tenía claro que iba a jugar. Hice todo normal en la semana, me he sentido bien”, dijo el jugador..

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“Es normal que uno venga con sobrecargas o con algunas cosas físicas. Tenemos estos días para seguir trabajando en lo físico y emocional”, agregó el ex Banfield e Independiente. La carga física que se le generó a Tagliafico estuvo directamente vinculada al estado del césped: era sintético y tenía encima una carpeta de césped natural, una combinación que dejó la superficie dura y le generó la dolencia. El defensor fue reemplazado por Facundo Medina en el entretiempo frente al combinado centroamericano y no fue al banco contra Islandia. El ex River, hoy en el Olympique de Marsella, jugó todo el partido ante el equipo europeo en Alabama.

De esta manera, y mientras se esperará la evolución de Tagliafico, ahora la duda estará en quién lo reemplazará para el estreno mundialista en el estadio de los Chiefs de la NFL. Ahí pueden haber varias elecciones para el DT campeón del mundo. Lisandro Martínez podría ser el elegido para ocupar ese puesto. Si bien no es su posición natural, ya jugó en dicho sector del campo de juego en su carrera. El otro podría ser el propio Medina o, como una variable a la espera de su condición física (hoy estuvo a la par del plantel en el tiempo que la Selección abrió a la prensa), otra chance sería la de optar por jugar con Nicolás González en ese vacío que dejó Tagliafico, indiscutible titular para Scaloni en la antesala del Mundial. Ahora, habrá que estar atentos a las próximas horas que serán claves.

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